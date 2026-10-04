Прем’єр Латвії готовий формувати новий уряд після перемоги на виборах

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс після перемоги на парламентських виборах очолюваного ним "Об’єднаного списку" заявив про готовність формувати нову урядову коаліцію.

Заяву Кулбергса наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

На думку Кулбергса, голосування виборців підтверджує усвідомлення того, що країні потрібні зміни. Попередній підхід більше не діє, і новому уряду доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

Як зазначив Кулбергс, якщо йому довірять формування нового уряду, то до коаліції зможуть увійти лише ті партії, які готові домовитися про серйозні реформи, зменшення марнотратства та фіскально відповідальну політику.

Він критично висловився щодо обіцянок, що вимагають значного фінансування, які партії давали під час передвиборчої кампанії, підкресливши, що деякі з них обіцяли виборцям витрати в розмірі мільярдів євро, не вказуючи чітких джерел фінансування.

Відповідаючи на запитання про потенційних партнерів по коаліції, Кулбергс зазначив, що перевагу можуть надати тим, хто не давав фіскально нереалістичних обіцянок. Партіям, які обіцяли виборцям ініціативи, що важко реалізувати, може бути складно працювати в уряді, оскільки доведеться пояснювати відступ від своїх зобов’язань.

Кулбергс підтвердив, що його колишня позиція щодо "Суверенної влади" та партії "Латвія на першому місці" як небажаних партнерів по коаліції не змінилася.

Щодо можливої співпраці з Національним об’єднанням та "Новою Єдністю", то він утримався від прогнозів, наголосивши, що спершу потрібно дочекатися офіційних результатів виборів та переговорів із президентом.

За попередніми даними, "Об’єднаний список" набирає 35,2% голосів, або 42 місця у парламенті.

Загалом п’ятивідсотковий прохідний бар’єр долають шість політичних сил.

Попередні дані свідчать, що чинний прем’єр Кулбергс, який займає жорстку позицію щодо Росії та є рішучим прихильником України, має хороші шанси залишитися при владі.

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