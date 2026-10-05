Партія Додіка та націоналісти перемогли на виборах у Боснії

Мілорад Додік, колишній лідер сербської частини Боснії і Герцеговини, який підтримує Росію, оголосив про перемогу своєї партії в регіоні, причому націоналістичні партії також здобули перемоги в рамках складної виборчої системи Боснії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.

Виборці голосували за центральне тристороннє президентство країни та національний парламент, а також у регіональних законодавчих виборах, зокрема в Республіці Сербській, у рамках складної політичної системи, створеної згідно з Дейтонськими угодами, які поклали край руйнівній війні 1992–1995 років.

"Я оголошую, що ми перемогли", – заявив Додік своїм прихильникам у Баня-Луці пізно ввечері 4 жовтня, зазначивши, що попередні дані свідчать про те, що його партія SNSD – Альянс незалежних соціал-демократів – залишиться при владі в Республіці Сербській (РС).

Відповідно до Дейтонських угод Боснія була розділена на дві напівавтономні одиниці – керовану сербами РС та федерацію мусульман-босняків і хорватів – об’єднані центральним урядом, вплив якого часом є слабким.

У своїй переможній промові Додік заявив, що Зелька Цвіянович із SNSD стане членом тристороннього президентства Боснії, виходячи з результатів підрахунку 92 відсотків бюлетенів.

Прозахідний чинний член президентства Денис Бечирович мав усі шанси здобути місце боснійців у президентстві, а до нього, як очікується, приєднається Даріяна Філіпович із Хорватського демократичного союзу, яка, за прогнозами, отримає місце хорватів.

У свої 39 років Філіпович має стати наймолодшим членом боснійського президентства з часу закінчення конфлікту 1992–1995 років.

Додік, який наполягав на більшій автономії сербської ентітети від уряду держави – часто супроводжуючи це сепаратистською риторикою – поспішив подякувати президентам США та Росії за перемогу.

"Якби не чудова перемога Дональда Трампа… ми, ймовірно, сьогодні були б політичними трупами", – сказав він своїм прихильникам.

"Але тепер, завдяки новим обставинам, ми є політичними переможцями", – додав він, висловивши також подяку російському правителю Владіміру Путіну.

"Наші політичні позиції залишаються непохитними, і ми не відмовимося від них. Ми продовжимо працювати на благо нашого народу", – заявив Додік.

67-річний Додік не фігурував у жодному виборчому бюлетені, оскільки йому заборонено обіймати державні посади, але його обличчя було видно на білбордах по всій Республіці Сербській, де він, як і раніше, має великий вплив.

Тим часом, 4 жовтня етнічно-націоналістичні сили, судячи з усього, здобули успіх у національному парламенті Боснії і Герцеговини в Сараєво.

За попередніми результатами, націоналістична Партія демократичних дій набрала найбільшу кількість голосів у парламенті федерації, за нею йдуть Соціал-демократична партія Боснії і Герцеговини та Хорватський демократичний союз Боснії і Герцеговини.

Член хорватської президентської колегії, що завершує термін повноважень, Желько Комсич заявив, що високі результати націоналістичних партій свідчать про посилення етнічної консолідації серед виборців.

У грудні 2022 року Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, а у 2024 – розпочала офіційні переговори.

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