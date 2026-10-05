Ізраїль заборонив в’їзд лідеру британських "зелених"

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру британської Партії зелених Заку Поланскі в’їзд до країни після того, як члени партії ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визнано формою расизму.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Ізраїлю схарактеризувало цю резолюцію як "явно антисемітський текст", що виходить за "межі легітимної політичної дискусії".

Також там зазначили, що ця резолюція є "плямою на історії Сполученого Королівства", й наголосили, що заборонили Поланскі в’їзд до країни.

Варто зауважити, що раніше міністр закордонних справ Ед Мілібенд оголосив, що Велика Британія заборонить імпорт товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також, що введе санкції проти осіб та компаній, які підтримують діяльність поселень або отримують від неї прибуток, а також обмежить рекламу нерухомості в поселеннях.

Державний секретар США Марко Рубіо своєю чергою заявив, що Вашингтон не піде за прикладом Великої Британії. А Ізраїль ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії.

Також соціологічне опитування громадської думки у Великій Британії свідчить, що майже половина британців підтримують рішення уряду ввести санкції проти незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.