Греція повернула Болгарії останки одного з її найважливіших правителів

До Болгарії повернули останки колишнього царя країни Самуїла, які понад 60 років перебували в Греції.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Повернення останків царя Самуїла до Софії стало можливим після того, як обидві країни уклали угоду про обмін історичними релігійними реліквіями.

Згідно з нею, Болгарія поверне релігійні реліквії, вивезені з грецьких монастирів під час Першої світової війни.

Останки царя були доставлені до Софії в суботу, 3 жовтня, під супроводом військового параду. Потім почесна варта перенесла труну в рамках державної процесії до церкви Святої Софії.

Зазначається, що цар Самуїл провів своє правління, ведучи боротьбу з Візантійською імперією з метою розширення свого королівства, і помер у 1014 році. Його останки були знайдені в прикордонній зоні Греції 60 років тому, і Болгарія десятиліттями вела переговори з Афінами щодо їх повернення на батьківщину.

У Болгарії Самуїла вважають символом національної ідентичності.

Нагадаємо, у вересні прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що угоду про повернення мармурових скульптур Парфенона з Британії ще можна укласти за умови "політичної волі".

Британський музей завжди виключав можливість повернення мармурових скульптур і наполягав на тому, що вони були придбані на законних підставах.