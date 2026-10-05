У Чорному морі біля Румунії стався інцидент з судном із зерном з України: є загиблі

У Чорному морі поблизу румунського узбережжя стався інцидент із судном, яке перевозило зерно з України до Італії; внаслідок цього двоє членів екіпажу загинули, ще 11 людей вдалося врятувати.

Про це пише Digi24 з посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

За даними румунського агентства з безпеки життя людей на морі, сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов до Морського координаційного центру рятувальних операцій о 10:37 у понеділок, 5 жовтня.

За попередніми даними, судно перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя та за 9 морських миль від нафтової платформи "Пескаруш".

Після інциденту до району направили рятувальні судна SAR Apollo, SAR Ares та SAR Artemis, а також підрозділ берегової охорони.

Спочатку повідомлялося, що 13 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти, а капітан зазнав поранень.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Румунії уточнило, що 11 членів екіпажу врятували, а двоє людей загинули.

До рятувальної операції також залучили вертоліт Генеральної авіаційної інспекції, який доправив поранених для надання невідкладної медичної допомоги.

Зазначається, що судно ROYAD MAMMADOV вийшло з українського порту Ізмаїл та прямувало до Італії.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.

А ЗМІ писали, що Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.