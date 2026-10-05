Зеленський: Росія вдарила двома дронами по турецькому судну

Президент Володимир Зеленський заявив, що по судну, яке перевозило кукурудзу, вдарили два російські дрони.

Про це він повідомив у соцмережах у понеділок, 5 жовтня, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що судно належало Туреччині й перевозило кукурудзу у нейтральних водах, коли зазнало удару.

"Жахливий удар двома російськими дронами по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині. На борту були громадяни Азербайджану та Індії", – зазначив він.

За словами Зеленського, станом на зараз відомо, що загинув капітан судна, доля ще однієї людини з’ясовується. Також він наголосив, що 11 членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений.

"Вже неодноразово Україна пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Були й відповідні пропозиції від третіх країн. Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", – додав український президент.

Варто зауважити, що раніше румунська влада повідомила, що внаслідок атаки загинуло двоє людей.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі.

А президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.

ЗМІ писали, що Туреччина та Організація Об’єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир’я у Чорному морі, намагаючись об’єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.