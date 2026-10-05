Сікорський: дискусія щодо можливості збивати дрони РФ над Україною ще триває

Дискусія щодо запиту України про те, щоб Польща могла збивати російські безпілотники над українською територією, ще триває.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда".

Правила застосування сили щодо прикордонної зони з Україною у Польщі змінюються, каже Сікорський. Але рішення збивати цілі безпосередньо над територією України Польща не може приймати самостійно.

"Особисто я з розумінням ставлюся до запиту України збивати дрони над їхньою територією, я вважаю, що безпілотники чи ракети, які становлять пряму загрозу нашому кордону, є ворожим актом, отже, дають підстави для самооборони. Однак, як відомо, у НАТО запровадили інтегровану систему оборони для всього східного флангу. Зокрема, це означає, що рішення залежить не лише від самої Польщі. Тож дискусія триває, але ми ще не дійшли тих рішень, які б вас задовольнили", – сказав глава польського МЗС.

Недавно Польща з 1 жовтня змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні. Йдеться про спрощені правила виявлення та збивання іноземних об'єктів у польському повітряному просторі.

Також Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.