Президент Румунії висунув четвертого кандидата на посаду прем’єра

У понеділок, після консультацій із парламентськими партіями та політичними угрупованнями, президент Румунії Нікушор Дан номінував Луку Нікулеску на посаду прем’єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

Це вже четверта кандидатура, яку президент Дан висуває після того, як попередні три спроби сформувати новий уряд зазнали невдачі. Попередні кандидати або відмовлялись від мандата до голосування, як Еуджен Томак, або не здобували підтримки парламенту, як Адріан Вештя.

"Цей вибір стало результатом сьогоднішніх консультацій. Ми обрали людину, яка має найбільші шанси сформувати більшість. Румунії необхідний уряд. Потрібен бюджет на наступний рік", – заявив румунський президент.

Нікулеску, колишній журналіст та дипломат, заявив, що приймає цю номінацію з повною відповідальністю.

"Першим завданням буде формування парламентської більшості. Нам потрібні рішучість і бачення, період стабільності та відбудови", – заявив Нікулеску.

Румунія занурилась у політичну кризу у квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана.

Згідно з конституцією, президент Румунії може оголосити дострокові парламентські вибори, втім Нікушор Дан дав зрозуміти, що не хоче цього.

Ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи.

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