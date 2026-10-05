Міноборони Литви профінансує розробку мобільної гри про оборону Балтії

Міністерство оборони Литви планує виділити 25 тисяч євро на розробку мобільної гри під назвою "Балтійська лінія оборони".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У грі користувачі зможуть на практиці перевірити, як плануються інженерні перешкоди, як вони впливають на рух ворога, а також дізнатися, як різні заходи оборони взаємодіють між собою.

"Гравець, маючи обмежені ресурси, повинен буде приймати рішення щодо того, як організувати оборону якомога ефективніше", – зазначило міністерство.

За словами міністерства, гра покликана підвищити обізнаність громадськості щодо готовності держави до оборони та стимулювати інтерес до питань національної безпеки.

Під час головування Литви в Раді ЄС у першому півріччі 2027 року проєкт також має на меті привернути увагу до посилення захисту східного кордону ЄС та оборони Балтійського регіону.

Гру планують адаптувати для пристроїв на базі Android та iOS і розповсюджувати через Google Play та Apple App Store.

Згідно з даними про державні закупівлі, вартість проєкту становить 24 800 євро. Пропозиції приймаються до 26 жовтня.

Нагадаємо, Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватися у разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії.

За даними FT, Естонія перекидає війська до кордону з РФ в рамках стратегії "активної оборони".