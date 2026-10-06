У Фінляндії три тисячі будинків залишились без електроенергії через шторм

Понад три тисячі домогосподарств залишилися без електроенергії у Фінляндії через сильний шторм.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Сильний вітер спричинив масштабні перебої з електропостачанням, найбільше – на заході та в центрі Фінляндії.

Також через шторм у Лапландії рятувальна служба евакуювала двох туристів з національного парку. Рятувальники вивезли туристів з місцевості на квадроциклі. Вони замерзли, але були в задовільному стані.

У вівторок, 6 жовтня, у Фінляндії знову передають попередження про штормовий вітер. Очікується, що він може спричинити руйнування, особливо в західній частині країни. Збитків від вітру слід очікувати, зокрема, у західній частині країни, де найсильніші пориви вдень місцями перевищуватимуть 20 м/с.

Але перебої з електропостачанням можливі й у решті частини країни.

Нагадаємо, 4 жовтня іспанська Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

А перед тим в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.