Фон дер Ляєн наполягає на повній відмові ЄС від російського газу до кінця 2027

Незважаючи на енергетичну кризу, Європейський Союз має намір звести імпорт російського газу до нуля до кінця 2027 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 6 жовтня, під час виступу в Європейському парламенті у Страсбурзі, присвяченому планам засідання Європейської ради 15-16 жовтня.

Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС не відмовиться від планів припинити споживання російського газу.

"Чотири роки тому Росія намагалася нас шантажувати. На той час 45% нашого імпорту газу надходило з Росії. Майже за одну ніч майже весь цей імпорт був припинений. Але Європа трималася разом, і ми вийшли з цього сильнішими", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що ЄС диверсифікував постачання газу і значно прискорив інвестиції у власну чисту енергетику.

"Сьогодні наш імпорт російського газу скоротився з 45% до 12%. І ми скоротимо його до нуля до кінця наступного року", – пообіцяла президентка Єврокомісії.

Відмова від російського газу відбудеться, незважаючи на енергетичну кризу та високі ціни на енергоносії, які сплачують європейські родини та промисловість.

"З кінця лютого ціни на газ зросли на 140%. Ціни на дизельне пальне подвоїлися. Загалом імпортоване викопне паливо обійшлося Європі в додаткові 100 мільярдів євро від початку війни в Ірані. І це без жодної додаткової молекули енергії", – нагадала Урсула фон дер Ляєн.

Політикиня висловила впевненість, що ЄС вийде з цієї кризи сильнішим, ніж увійшов в неї".

Як повідомляла "Європейська правда", Європа витратила рекордні 7,3 млрд євро на російський арктичний газ за вісім місяців 2026 року, перевищивши загальний обсяг на 2025 рік.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року набере чинності повна заборона на імпорт до Євросоюзу російського скрапленого природного газу (СПГ).

Проте після ухвалення 21 пакета санкцій ЄС було збережене тимчасове виключення для окремих поставок його до третіх країн за старими контрактами.

Зауважимо, в уряді Угорщини заявили, що здатні виконати вимоги Європейського Союзу щодо повної відмови від російського газу протягом року.