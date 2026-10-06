У Німеччині заарештували ексглаву розвідки за підозрою у шпигунстві та держзраді

Колишній президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ганнінг був заарештований за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць, спробі державної зради та діяльності як агента спецслужб.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung, передає "Європейська правда".

За інформацією кількох ЗМІ, генеральний прокурор Німеччини веде розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції (BKA) затримали Ганнінга вранці в його будинку в Нордвальде поблизу Мюнстера.

У Баварії правоохоронці заарештували ще одного колишнього високопоставленого співробітника BND Манфреда Д., який, як з’ясувалося, був колишнім керівником офісу Ганнінга і працював у відомстві до весни 2026 року.

Співробітник нібито до 2022 року постачав Ганнінгу за гроші суворо секретну інформацію зі служби. Слідчі перевіряють підозру, що 80-річний колишній керівник BND на основі цієї інформації підготував аналіз безпеки для іноземної розвідувальної служби щонайменше один раз. За інформацією ЗМІ, йдеться не про Росію.

У ще одному випадку ексглава розвідки нібито використовував відомості з внутрішніх документів відомства у спілкуванні з іноземним агентом. За даними джерел у колах безпеки, Ганнінг потрапив у поле зору слідства після обшуку його будинку та офісів у вересні минулого року: тоді державне управління кримінальної поліції (LKA) Гамбурга шукало докази в іншій справі.

Загалом, як вважається, Манфред Д. передав Ганнінгу близько 2 000 документів. Згідно з результатами розслідування, у багатьох випадках це були брифінги щодо так званої наради з питань зовнішньої та безпекової політики у канцлера, під час яких керівники органів безпеки щотижня обмінюються інформацією.

Згідно з результатами розслідування, ці документи є надзвичайно конфіденційними звітами, зокрема щодо іранської ядерної програми або російської армії. Серед них є також інформація від іноземних служб союзників. Витік таких матеріалів вважається у розвідувальних колах "суперкатастрофою", через яку спецслужби союзників можуть втратити довіру до німецького розвідувального відомства.

Протягом кар’єри Август Ганнінг десятиліттями обіймав ключові посади в системі безпеки Німеччини. Спершу був уповноваженим з питань секретності у західнонімецькому дипломатичному представництві в колишній Німецькій Демократичній Республіці. Після роботи в канцелярії канцлера, зокрема на посаді координатора федеральних розвідувальних служб, у 1998 році очолив Федеральну розвідувальну службу. Наприкінці 2005 року Ганнінг перейшов на посаду державного секретаря у Федеральне міністерство внутрішніх справ.

Ця справа стала другим серйозним інцидентом у BND за останні кілька років. Наразі перед Берлінським апеляційним судом відповідає колишній керівник відділу BND Карстен Л., який, як стверджується, у 2022 році разом з іншим обвинуваченим шпигував на користь Росії.

Його спільника Артура Е. арештували в січні 2023 року. Він виконував кур’єрську роботу між співробітником розвідки і російськими спецслужбами.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.