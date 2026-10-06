ЗМІ дізналися деталі таємної зустрічі НАТО в Польщі

Протягом найближчих тижнів у Польщі відбудеться зустріч представників окремих країн НАТО під егідою США, на якій обговорюватимуть майбутнє Альянсу.

Як передає "Європейська правда", про це стало відомо Polsat News з польських урядових джерел.

Як відомо, переговори стосуватимуться майбутнього НАТО, а їхнім ініціатором є Сполучені Штати. На зустріч запросили членів керівництва міністерств оборони лише семи країн Альянсу.

Йдеться про формат так званої Бергенської групи країн, до якої входять Німеччина, Норвегія, Швеція, Сполучені Штати, Фінляндія, Нідерланди та Польща.

Ініціатива щодо переговорів виходила з боку США. Саме Вашингтон прагне розпочати дискусію щодо майбутнього НАТО та подальшого розподілу відповідальності за безпеку Альянсу.

Зустріч має відбутися на рівні, подібному до попередніх переговорів у цьому форматі. У Бергені в них брали участь, зокрема, заступники міністрів оборони та начальники штабів.

Під час зустрічі в Польщі головну роль мають відіграти заступники міністрів, відповідальні за оборонну політику. З американської сторони засідання координуватиме заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі.

Суперечки викликав склад групи. До переговорів не було запрошено, зокрема, Велику Британію, Францію та країни Балтії. За даними ЗМІ, менший формат має, однак, слугувати підготовці пропозицій, які згодом могли б обговорюватися всіма членами НАТО.

"Таких різних форматів у рамках НАТО безліч, і зустрічей, наприклад, під час міністерських чи президентських зустрічей у форматі НАТО, також відбувається дуже, дуже багато, адже ми знаємо, що НАТО зараз дуже часто піддається випробуванням з боку росіян", – заявив польський євродепутат Адам Бєлан.

Першим про заплановану зустріч повідомило видання Politico. Як зазначили журналісти, деякі європейські країни-члени НАТО, які витрачають найбільше коштів на оборону і є союзниками США, не були запрошені на зустріч під егідою Пентагону, присвячену обговоренню питань майбутнього Альянсу.

Politico раніше повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила список "неслухняних і слухняних" союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану.

Як відомо, Міністерство оборони США продовжує готувати перегляд американської військової присутності у Європі, він має бути готовим до 6 листопада.