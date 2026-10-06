Туск анонсував масштабну програму цивільної оборони та захисту населення на $26 млрд

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у вівторок, 6 жовтня, уряд ухвалить проєкт постанови щодо затвердження програми цивільного захисту та цивільної оборони на 2027–2031 роки загальною сумою 102,4 млрд злотих (близько $26 млрд).

Про це він повідомив під час виступу перед засіданням Ради міністрів, пише PAP, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що дотепер у рамках подібної програми Польща "переважно фінансувала екстрені закупівлі – наприклад, генератори – коли існувала загроза відключень електроенергії".

"Місцеві органи влади наполегливо виступали – і цілком справедливо – за те, щоб цю програму було продовжено та збільшено її фінансування, щоб можна було розпочати інвестиційні програми, спрямовані на захист цивільного населення та цивільну оборону. І ця сума становитиме 102,4 млрд злотих на 2027–2031 роки", – сказав він.

За його словами, в рамках цих коштів регіонам буде виділено приблизно 30 млрд злотих (близько $7,7).

"Місцеві органи влади подаватимуть пропозиції, щоб мати право голосу у вирішенні, які саме інвестиції потрібні – чи то укриття, пожежна станція, чи телекомунікаційна інфраструктура – все, що є найнеобхіднішим", – пояснив він.

Туск зазначив, що пріоритети у сфері цивільного захисту та цивільної оборони, що будуть фінансуватися в рамках цього проєкту, включають захисні споруди, а також обладнання та рятувальні засоби, здатність забезпечувати безперебійність водо– та енергопостачання, а також місця та процедури накопичення запасів на випадок критичних ситуацій, не лише у воєнний час, а й в інших випадках, таких як стихійні лиха.

"Ми фінансуватимемо системи оповіщення та безпеку інформаційно-комунікаційних технологій", – додав він.

Нагадаємо, Польща готує закон про так званий "передвоєнний стан", який має визначити правила дій у ситуації, коли країна формально ще не перебуває у стані війни, але рівень загрози вже значно вищий, ніж у мирний час.

Писали, що з Литви, Латвії та Естонії до Польщі можуть евакуювати щонайменше один мільйон людей, якщо Росія вирішить напасти на країни Балтії.