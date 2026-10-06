У порту Салонік під час розширення причалу виявили 1 000 бомб часів Другої світової

Керівництво портової адміністрації Салонік (OLTH) звернулося за допомогою до компетентних органів з метою знешкодження приблизно 1 000 бомб часів Другої світової війни, виявлених на морському дні порту під час робіт з розширення причалу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Бомби було виявлено в результаті магнітного зондування в районі 6-го причалу.

Вони розташовані під бетонними кесонами, що утворюють поверхню розширення, а також у точках входу та виходу з модернізованого причалу; їхня загальна вага, за оцінками, становить від 15 000 до 20 000 тонн.

OLTH заявило, що їхня наявність перешкоджає роботам з розширення 6-го причалу.

Вважається, що старі боєприпаси часів Другої світової війни були залишені німецькими окупаційними військами перед їхнім відходом із Салонік у 1944 році.

23 вересня у британському Фалмуті, графство Корнуолл, евакуювали мешканців понад 300 будинків після виявлення нерозірваної авіаційної бомби часів Другої світової війни поблизу корабельних доків.

Нещодавно у польському Щецині проводили операцію зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.