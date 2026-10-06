У Британії троє іранців постали перед судом за можливе стеження за журналістами

У вівторок, 6 жовтня, британські прокурори повідомили лондонському журі присяжних, що троє іранців від імені іранської служби зовнішньої розвідки начебто вели стеження за журналістами-дисидентами, які проживають у Великій Британії, з метою нападу на них "як помсту за їхню критику іранського режиму".

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, цю трійцю звинувачують у стеженні за журналістами, які працюють на телеканалі "Iran International" – перськомовній телевізійній станції, що критикує уряд Ірану, – у період з серпня 2024 року по березень 2025 року.

Мова йде про 41-річного Мустафу Сепахванді, 46-річного Фархада Джаваді Манеша та 57-річного Шапура Калехалі Хані Нурі. Кожен з них заперечує два звинувачення за британським Законом про національну безпеку, прийнятим для надання владі нових повноважень у боротьбі з загрозами з боку іноземних держав.

"Усунення ворожих або критичних голосів(…) фактично стало основною політикою Ісламської Республіки Іран",– заявив присяжним прокурор Білл Емлін Джонс.

Він зазначив, що троє підсудних проводили розслідування щодо щонайменше двох журналістів "Iran International", відвідуючи пов’язані з ними адреси та роблячи фотографії й відеозаписи з метою підготовки нападу, який мав здійснити Сепахванд.

"Їхньою кінцевою метою було те, щоб одна, а можливо, й більше ніж одна з цих цілей зазнала серйозного насильства – безсумнівно, як помста за їхню критику іранського режиму та з метою спробувати змусити замовкнути й залякати інших", – сказав він.

Прокурор повідомив суду, що троє підсудних визнали, що відвідували ці місця та робили фотографії й відеозаписи, але заперечували мотиви своїх дій.

Також нещодавно у Британії двом громадянам Ірану висунули звинувачення у терористичних злочинах у зв’язку з імовірною змовою проти єврейської громади в Манчестері.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.