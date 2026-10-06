У Польщі затримали молодика, який погрожував підірвати школу і вокзал у Познані

Польські поліцейські затримали 19-річного хлопця, який погрожував підірвати школу та залізничний вокзал у Познані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Наприкінці вересня 19-річний хлопець надіслав на електронні адреси кількох установ листи з погрозами використання вибухових речовин. У листах він погрожував підірвати залізничний вокзал, перони та школу.

В одному з листів його автор, видаючи себе за учня школи, погрожував підірвати себе за допомогою вибухових пристроїв в одному з класів. У наступному листі, використовуючи інші дані, він погрожував підірвати головний вокзал та залізничні перони. "За відмову від реалізації погроз він вимагав 300 тисяч злотих готівкою, які мали бути залишені у валізі в парку в познанському Стшешині", – повідомляє підполковник Лукаш Патерський із познанської поліції.

Інформацію про можливу загрозу поліцейські сприйняли дуже серйозно. До вказаних місць було направлено поліцейських-піротехніків та кінологів зі службовими собаками.

Правоохоронці ретельно перевірили школу, вокзал та вказані перони й не виявили в цих місцях жодних вибухових пристроїв. Також не було потреби проводити евакуацію учнів чи мешканців.

Експерти з Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю встановили адресу проживання автора листів – це 19-річний хлопець з Новотомиського повіту. У його будинку поліцейські вилучили електронні пристрої, на яких знайшли надіслані листи. Молодикові висунули звинувачення у спричиненні фальшивої тривоги, за що йому зараз загрожує 8 років ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.

"Фальшива тривога – це не жарт. Вона означає необхідність направлення на місце події поліцейських, саперів, кінологів та інших служб. У той самий час їхня допомога може знадобитися людям, які дійсно перебувають у небезпеці", – нагадує поліція.

Нагадаємо, вранці 10 вересня поліція Вільнюса отримала листа про нібито вибухівку у кількох школах литовської столиці.

Перед цим у Чехії понад 200 людей евакуювали з лікарні через повідомлення про замінування.