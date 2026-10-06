ЄС представить "дорожню карту" вступу для України 28 жовтня

Колегія Європейської комісії планує затвердити "дорожні карти" для вступу в Євросоюз чотирьох найбільш ефективних країн-кандидатів – Чорногорії, Албанії, України та Молдови – 28 жовтня, одночасно зі щорічними звітами про прогрес кандидатів на членство в ЄС.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо від посадовця ЄС, добре знайомого з процесами, на умовах анонімності.

Єврокомісія 28 жовтня презентує "дорожні карти" членства в ЄС для України, Молдови, Чорногорії та Албанії у рамках презентації "Пакета розширення 2026".

"Орієнтовні "дорожні карти" шляху до членства в ЄС для Чорногорії, Албанії, Молдови та України будуть представлені у межах "Пакета розширення" 2026 року", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він додав, що дорожні карти будуть чинними за умови, що держави-кандидати "зберігатимуть темп реформ".

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня колегія Єврокомісії ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.

Раніше анонсувалося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка з питань розширення Марта Кос запропонують зміни до внутрішніх механізмів функціонування ЄС, щоб забезпечити запобіжні заходи, які не дозволять новим членам порушувати ключові напрямки політики або відмовлятися від своїх зобов’язань.

Марта Кос раніше представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.