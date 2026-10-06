Президентка Болгарії скликала раду нацбезпеки після атак дронів у Чорному морі

Президентка Болгарії Іліяна Йотова скликала Консультативну раду з питань національної безпеки у середу, 7 жовтня, щоб обговорити питання морської безпеки та критичної інфраструктури Болгарії після атак дронів на два комерційні судна в Чорному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinite.

Засідання заплановано на 13:00 в Адміністрації президента. Його основною темою стануть "Поточні ризики та загрози морській безпеці та критичній інфраструктурі Болгарії в контексті війни в Україні".

Рішення Йотової було ухвалено після того, як два торгові судна зазнали атак безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне з суден затонуло, а всі 18 моряків, що перебували на борту іншого, були врятовані, причому двоє з них отримали серйозні травми. Доля екіпажу затонулого судна залишається невідомою.

Політичні сили закликали президентку скликати раду безпеки після цих атак, посилаючись на ризики для національної безпеки Болгарії та судноплавства в Чорному морі.

6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що одне із суден, що зазнало атаки, затонуло, а члени екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Президент Володимир Зеленський ввечері заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що комбіновану атаку здійснила Росія.