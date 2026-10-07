Трамп анонсував розмову з Путіним про чуму

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що у нього запланована телефонна розмова з правителем Росії Владіміром Путіним для обговорення можливого випадку чуми в сибірському науково-дослідному інституті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп зазначив, що "дуже скоро" обговорить цю справу з Путіним. Органи охорони здоров’я проводять розслідування після смерті співробітниці інституту з боротьби з чумою, яку влада пов’язала з пневмонією невідомої етіології.

На запитання, що кажуть про цей випадок американські розвідувальні служби, Трамп відповів, що у США тривають "дуже ґрунтовні обговорення" з цього приводу. "Ми зможемо повідомити про це, ймовірно, завтра", – сказав Трамп.

У понеділок Трамп заявив, що США готові допомогти Росії в цій ситуації. "Це важка хвороба. Знаєте, раніше ми могли контролювати цю хворобу, але якимось чином ці мікроби стали сильнішими й розумнішими. Вони наче армія", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.