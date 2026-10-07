У Раді Європи вже готуються до перших після війни виборів в Україні

Європа вже готується до перших після війни загальнонародних виборів в Україні, шукаючи шляхи відновлення довіри до демократії на всьому континенті.

Про це повідомив в інтерв’ю виданню Rapporteur генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, передає "Європейська правда".

Берсе зазначив, що вони "працюють над підготовкою до виборів на той день, коли в Україні стане можливим проведення вільних і справедливих виборів".

Проведення голосування, однак, буде лише однією зі складових відновлення демократії після війни.

"Великою проблемою стануть ветерани. Тобто їхня реінтеграція в суспільство, допомога сім’ям, розірваним війною, людям, переміщеним як всередині країни, так і за її межами, дітям, які втратили роки навчання, а також наслідки для психічного здоров’я", – сказав він.

Україні, за словами Берсе, доведеться не просто зібрати уламки, а зрештою відбудувати суспільство, яке після всього пережитого все ще зможе вірити в демократію.

Це також залежить від того, чи довіряють українці інституціям, що їх оточують. Берсе розповів, що Рада Європи вже десятиліттями співпрацює з Києвом у боротьбі з корупцією та над тими самими реформами, які зараз перебувають у центрі дебатів у Брюсселі щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, 15 травня на засіданні Комітету міністрів Ради Європи було схвалене ключове рішення у процедурі запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

В Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити те, чого він завжди хотів, – увійти в історію.