Литовська армія отримала першу партію бойових дронів Switchblade 600

Перша партія бойових повітряних дронів Switchblade 600 надійшла на склади Збройних сил Литви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Міноборони Литви.

Дрони постачає Литві американська компанія AeroVironment.

"Завдяки дронам Switchblade 600 Збройні сили Литви отримують нові ударні можливості. За їх допомогою військовослужбовці можуть швидко та з високою точністю знищувати бронетехніку противника з безпечної відстані. Кожне таке придбання посилює стримуючий ефект на противника та безпеку Литви. Водночас це ще одне наочне підтвердження партнерства між Литвою та США", – зазначив міністр оборони Робертас Каунас.

Разом із цими бойовими дронами Литва отримує від США обладнання для запуску та управління дронами, симулятор для підготовки персоналу та пакет технічного обслуговування.

Switchblade 600 – це бойовий дрон нового покоління великої дальності, що вирізняється високоточною оптикою, здатністю перебувати в повітрі до 40 хвилин та ефективною протитанковою боєголовкою, яка дозволяє йому знищувати важку бронетехніку, зокрема танки.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, 5 жовтня, що він "обов'язково розгляне" можливість створення військової бази США в Литві після того, як з Вільнюса пролунали відповідні пропозиції.

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, у рамках нової ротації два батальйони американських солдатів прибудуть до Литви наприкінці жовтня.