Болгарія хоче закупити ще п'ять систем ППО IRIS-T

Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив про наміри придбати додаткові системи протиповітряної оборони.

Про це він сказав перед початком засідання Ради міністрів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Виступ Радева відбувся за кілька годин до засідання Консультативної ради з питань національної безпеки (NSAC), скликаного президенткою у зв’язку з атаками дронів на торгові судна в Чорному морі.

Прем’єр-міністр наголосив, що створення потенціалу для протидії безпілотним системам не може відбутися "за одну ніч". Він зазначив, що для цього потрібні надійна та своєчасна інформація, послідовність і значні інвестиції.

Радев зазначив, що у 2023 році було виділено кошти на придбання високотехнологічних безпілотних літальних систем, здатних контролювати всю виключну економічну зону Болгарії.

За його словами, наразі підготовлено та надіслано запит на інформацію до провідних світових компаній, а також розпочато процедуру придбання необхідних засобів.

Прем’єр-міністр також нагадав про участь Болгарії в ініціативі "Європейський повітряний щит". Він зазначив, що на сьогодні підписано контракт на одну зенітну ракетну систему IRIS-T, а уряд тепер ухвалює проєкт інвестиційних витрат на придбання ще п’яти таких систем.

"Я сподіваюся, що угода буде укладена протягом кількох тижнів", – оголосив прем’єр-міністр.

Він наголосив, що мета полягає в тому, щоб гарантувати оборону болгарської території та внесок країни в загальний оборонний потенціал НАТО.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що уряд продовжуватиме підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни. "Вливання коштів у цю війну та нескінченне переозброєння обходяться набагато дорожче, ніж зусилля з дипломатії та пошуку тривалого мирного вирішення", – сказав Радев.

6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що одне із суден, що зазнало атаки, затонуло, а члени екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Президент Володимир Зеленський ввечері заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що комбіновану атаку здійснила Росія.