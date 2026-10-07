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Військовий комітет НАТО відвідав Київ

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Новини — Середа, 7 жовтня 2026, 12:10 — Ольга Ковальчук

32 члени Військового комітету НАТО у вівторок, 6 жовтня, відвідали Київ та зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Про це у мережі X повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, пише "Європейська правда".

32 військові представники країн-членів Альянсу у вівторок перебували в Києві, де обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.

Каво Драгоне зазначив, що візит був демонстрацією непохитної підтримки України.

Під час перебування в Києві члени Військового комітету НАТО віддали шану українським захисникам біля Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Як повідомлялося, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі зростання зловмисних атак Росії заявив, що "сьогодні в Європі немає миру".

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