Військовий комітет НАТО відвідав Київ

32 члени Військового комітету НАТО у вівторок, 6 жовтня, відвідали Київ та зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Про це у мережі X повідомив голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне, пише "Європейська правда".

32 військові представники країн-членів Альянсу у вівторок перебували в Києві, де обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.

Каво Драгоне зазначив, що візит був демонстрацією непохитної підтримки України.

With the whole NATO Military Committee, we visited Kyiv, yesterday, to reaffirm unwavering support for #Ukraine. Discussions with Major General Drapatyi, Commander-in-Chief of the 🇺🇦 Armed Forces, focussed on Ukraine’s military priorities and lessons learned to strengthen Allied preparedness for current and future threats. While in Kyiv, the 32 Military Representatives and myself did not miss to pay our utmost respect at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine. #NATO #StandWithUkraine #SlavaUkraini – Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) October 7, 2026

Під час перебування в Києві члени Військового комітету НАТО віддали шану українським захисникам біля Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Як повідомлялося, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі зростання зловмисних атак Росії заявив, що "сьогодні в Європі немає миру".