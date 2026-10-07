Угорщина дала "зелене світло" на відкриття кластерів 2 і 3 для України

Угорщина погодилася на подальше просування України у переговорах про вступ до ЄС і відкриття кластерів 2 "Внутрішній ринок" та 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Про це "Європейській правді" повідомило джерело в ЄС, обізнане з перебігом переговорів.

Будапешт зняв блокування, яке досі не дозволяло Україні перейти до наступного етапу процедури відкриття переговорних кластерів 2 та 3.

"Група COELA затвердила результати скринінгу за кластерами 2 і 3 для України, і сьогодні на Coreper посли держав ЄС погодили направлення листів урядам України та Молдови щодо представлення переговорних позицій", – сказав співрозмовник "Європейської правди".

За словами джерела, наступні процедурні кроки можуть бути пройдені дуже швидко.

Проєкт переговорної позиції ЄС щодо обох кластерів має бути підготований на засіданні COELA найближчими днями.

Очікується, що держави ЄС зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже у понеділок, 12 жовтня – після того, як Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин.

Після затвердження переговорної позиції ЄС, наступного дня, 13 жовтня, буде можливо провести міжурядову конференцію Україна–ЄС, на якій кластери 2 і 3 можуть бути формально відкриті.

Раніше Угорщина протягом кількох місяців блокувала затвердження результатів скринінгу для цих кластерів, через що Україна не могла перейти до наступних процедурних етапів їхнього відкриття.

Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.

Варто зауважити, 6 жовтня Єврокомісія ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала пʼять кроків, які Єврокомісія пропонує для майбутніх членів ЄС.

Деталі про нові ідеї Єврокомісії – у статті Сергія Сидоренка Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України