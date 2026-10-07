У Фінляндії відкинули шість угод про купівлю нерухомості, зокрема через загрози нацбезпеці

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен провів перевірку шести запитів щодо видачі дозволів на придбання нерухомості покупцями з країн, що не входять до ЄС та Європейської економічної зони (EEA), та відхилив їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства оборони Фінляндії.

Запити стосувалися нерухомості, яка розташована в портовому місті Котка, що через Фінську затоку межує з РФ, а також у населених пунктах Війтасаарі, Мієхіккяля та прикордонному місті Іматра.

У справах щодо купівлі нерухомості в Котці, Війтасаарі та Мієхіккялі заявниками є громадяни Росії, Чорногорії та Ізраїлю. Дозвіл на придбання нерухомості, розташованої в Іматрі, подала зареєстрована в Італії компанія, яка перебуває у власності суб’єкта, що не належить до країн ЄС та EEA.

Об’єкти планувалося придбати для різних цілей, таких як оренда та рекреаційна діяльність.

У випадку з операцією з нерухомістю в Котці Міністерство оборони обґрунтовує негативне рішення тим, що придбання може становити загрозу національній безпеці або енергетичній безпеці. Рішення ґрунтується на законі про необхідність отримання дозволу на певні операції з нерухомістю.

Відмови щодо запитів у Війтасаарі, Мієхіккялі та Іматрі зумовлені тим, що заявники, незважаючи на нагадування, не надали інформації або додаткових пояснень, яких вимагало відомство. Рішення ґрунтуються на Законі про необхідність отримання дозволу на придбання певних об’єктів нерухомості, а також на Адміністративному законі.

"Завдяки суворому контролю за нерухомістю ми зменшуємо ризики для безпеки Фінляндії. Ми заблокували одну угоду, в якій об’єкт нерухомості, з огляду на своє розташування, міг би вплинути на безпеку Фінляндії. В інших випадках відхилення рішень йшлося про те, що заявники не виконали свого обов’язку надати Міністерству оборони необхідні додаткові пояснення для проведення оцінки безпеки", – зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Литви схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у районах, розташованих поблизу стратегічно важливих об’єктів, навіть якщо вони мають дозвіл на проживання.

Наприкінці серпня шведські збройні сили звернулися до уряду з проханням експропріювати майно, що належить громадянину Росії, поблизу військово-морської бази Муско на Стокгольмському архіпелазі.

А у червні Сейм Латвії схвалив обмеження видачі дозволів на проживання громадянам РФ та Білорусі.