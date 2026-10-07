Угорщина поінформувала ЄС про намір надавати захист військовозобов'язаним з України

Угорщина повідомила Європейській комісії про те, що вона не виконуватиме директиву ЄС про тимчасовий захист у частині заборони надання захисту особам, які мають невиконаний військовий обовʼязок перед Україною.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт.

Угорщина скористається своїм правом неповного застосування директиви ЄС про тимчасовий захист, щоб продовжувати надавати притулок тим, хто втікає з України від військової служби.

"Держави-члени мають можливість застосовувати певний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради ЄС та директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 директиви про тимчасовий захист, і Угорщина поінформувала нас у цьому зв’язку, що вона користується цією можливістю", – заявив Ламмерт.

Він нагадав, що Рада ЄС вирішила, що "держави-члени в принципі не повинні надавати тимчасовий захист особам, які нещодавно прибули та яким українська влада не надала дозволу залишити Україну з огляду на їхні військові обов’язки".

"Держави-члени мають певну свободу розсуду при імплементації цього, і саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо", – додав Маркус Ламмерт.

Як повідомляла "Європейська правда", премʼєр-міністр Петер Мадяр заявив 3 вересня, що Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку, передусім закарпатцям.

Нагадаємо, українські дипломати радять українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист, ставити штампи в паспорти при виїзді з України.

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