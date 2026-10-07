У ЄС закликали РФ до прозорого розслідування убивства Політковської

Європейський Союз у 20-ту річницю убивства журналістки Анни Політковської у Москві закликав РФ провести прозоре розслідування, яке дозволить притягнути до відповідальності всіх винних.

Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, російські суди визнали винними шістьох людей у причетності до її вбивства, однак вироки не встановили, хто замовив це вбивство.

"Через двадцять років повної відповідальності за злочин досі не встановлено. Європейський Союз знову закликає провести ефективне, незалежне та прозоре розслідування, яке дозволить притягнути до відповідальності всіх винних. Помилування Сергєя Хаджикурбанова, одного із засуджених, після його участі у війні Росії проти України викликає питання щодо відповідальності", – йдеться у заяві речника.

Наголошується, що нині спадщина Анни Політковської набула нового значення на тлі посилення репресій у Росії, що відбувається одночасно з її загарбницькою війною проти України.

"ЄС закликає Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання у сфері прав людини, припинити переслідування тих, хто викриває зловживання та виступає проти війни, а також звільнити всіх політичних в’язнів", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше у Раді Європи назвали наругою помилування в РФ засудженого за убивство Політковської.

Засудженого у справі про вбивство журналістки Анни Політковської – Сергєя Хаджикурбанова – помилували, оскільки він воював проти України.