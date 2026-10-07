В Іспанії річка почорніла через попіл від лісових пожеж: питна вода у містах забруднена

У центральній Іспанії наслідки масштабних лісових пожеж спричинили проблеми з питною водою: у місті Касав’єха в провінції Авіла річка Тіетар та її притоки потемніли через попіл і уламки, змиті з обгорілих територій сильними дощами.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Річка, що протікає через місто в центральній Іспанії, потемніла від попелу та уламків лісових пожеж, що призвело до забруднення місцевої питної води та змусило мешканців покладатися на запаси, виділені в надзвичайних ситуаціях.

Мешканці міста були змушені набирати питну воду з фонтанів та автоцистерн, а влада роздавала воду в пляшках.

За словами мера Касав’єхи Ванесси Муньос, сильні дощі погіршили ситуацію після пожеж. Потоки води змили попіл, мул та інші залишки з вигорілих територій, частина яких потрапила до водосховища, що використовувалося містом як резервне джерело водопостачання.

Через відсутність рослинності вода після злив швидко стікає схилами, несучи із собою великі обсяги попелу та осаду.

Проблеми з водопостачанням виникли також у сусідньому П’єдралавесі. Там попіл потрапив у водозабірні басейни, після чого влада оголосила водопровідну воду непридатною для вживання.

Комунальні служби разом із водопостачальною компанією працюють над відновленням нормального водопостачання.

Постраждалий район розташований нижче за течією від місця великої лісової пожежі поблизу Бургоондо в провінції Авіла. За даними іспанського Міністерства охорони навколишнього середовища, вогонь там знищив майже 34 тисячі гектарів.

Писали, що Іспанія у 2026 році пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень; на материковій частині країни та Балеарських островах зафіксували 61 день спекотної погоди.

ЗМІ писали, що згідно з аналізом, цьогорічне надзвичайно спекотне літо обійдеться економіці ЄС у 180 млрд євро – це еквівалентно приблизно 1% ВВП та дорівнює всьому зростанню, яке, за прогнозами, мав продемонструвати блок у 2026 році.