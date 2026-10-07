Литва планує залучити армію до охорони кордону з Калінінградською областю

Глава МВС Литви Мартинас Кателінас повідомив, що звернувся до міністра оборони з проханням залучити армію для допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю Росії.

Про це міністр написав у соцмережі Facebook у середу, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підкреслив, що станом на зараз ситуація на литовському кордоні спокійна, а залучення військових є превентивним рішенням.

"Після вчорашнього інциденту на латвійському кордоні, оцінивши загальну ситуацію з безпекою в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів. Я звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням залучити сили литовської армії для надання допомоги прикордонникам у захисті кордону з Калінінградською областю", – повідомив глава МВС Литви.

Він додав, що "кордон захищений" і "Литва готова".

Як повідомлялося, цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.