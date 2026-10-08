Роберт Фіцо розповів, які думки у нього викликав оголений Трамп у Європарламенті

Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо розповів, що поява статуї оголеного президента США Дональда Трампа у Європарламенті стала для нього свідченням занепаду Європейського Союзу.

Про це словацький прем’єр-міністр написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Фіцо зазначив, що далеко не в усьому погоджується з політикою американського президента. Але, за його словами, ображання партнерів у офіційних приміщеннях свідчить про "глибоке нерозуміння часу, в якому ми живемо".

"Статуя, що висміює президента США Дональда Трампа, виставлена в приміщеннях Європейського парламенту, є ознакою занепаду всього ЄС… Сумно, що керівництво Європейського парламенту у своїй сліпоті вже не може відрізнити законне право на іншу думку від дій духовно збанкрутілих осіб, авантюристів і божевільних", – поділився словацький прем’єр.

Роберт Фіцо опублікував фото статуї, а також знімки своїх зустрічей з президентом США джерело: акаунт фіцо у соцмережі Х

Він висловив сумнів, що керівництво Європейського парламенту погодилося би на демонстрацію знущальних зображень президента Франції чи федерального канцлера Німеччини.

"Я очікую, що голова Європейського парламенту негайно прибере образливе зображення американського президента з приміщень Європейського парламенту", – заявив Фіцо.

Як повідомлялося, у будівлі Європейського парламенту данський митець Єнс Галсшьот встановив позолочену статую оголеного Дональда Трампа. Оголений Трамп сидить на плечах чоловіка, а в руці тримає надзвичайно довгу ключку для гольфу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп "озолочує" Білий дім та робить його схожим на свій маєток Мар-а-Лаго.