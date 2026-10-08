Британія виділяє "зимовий пакет" допомоги Україні на 54 млн фунтів стерлінгів

Глава МЗС Британії Ед Мілібенд під час свого першого візиту в Україну оголосив про виділення пакета фінансування у розмірі 54 млн фунтів стерлінгів на забезпечення стійкості країни в зимовий період.

Про це повідомив британський уряд, пише "Європейська правда".

Очікується, що загальний обсяг фінансування на енергетичні та гуманітарні потреби у розмірі 54 млн фунтів стерлінгів допоможе підтримати пересічних українців у зимові місяці – у той час, як Путін вкотре намагається використати зиму як зброю.

Внесок Британії включає 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної безпеки України, зокрема фінансування бригад, які проводять аварійні ремонтні роботи в енергетичній мережі України після ударів, інвестиції в резервні генератори та сонячні електростанції на випадок відключень електроенергії, а також інвестиції в нові технології, що допоможуть Україні диверсифікувати джерела енергопостачання.

Цей пакет також передбачає 34 мільйони фунтів стерлінгів на захист та забезпечення опалення й водопостачання для українських сімей напередодні зими, а також надання прямої грошової допомоги у співпраці з урядом України та партнерами з надання допомоги на місцях, зокрема ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та Українським Червоним Хрестом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів раніше, що Мілібенду, який приїхав з візитом до Києва, запропонували відвідати Прилуки, щоб показати реальність щоденних ударів Росії.

Своєю чергою Мілібенд під час візиту до Прилук запевнив, що Британія надасть Україні "конкретну підтримку".