Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав візит Військового комітету НАТО до Києва чіткою відповіддю на спроби Росії залякати іноземних дипломатів і змусити їх залишити українську столицю.

Про це Сибіга заявив у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

Міністр привітав своєчасний візит Військового комітету НАТО до Києва цього тижня та підкреслив, що це перший такий візит до української столиці за всю історію незалежності України.

Сибіга наголосив, що на тлі безперервних російських ударів і погроз до Києва прибуло все військове керівництво НАТО та представники всіх 32 країн-членів Альянсу.

"Перше в історії засідання Ради НАТО-Україна на рівні Військового комітету, яке відбулося в Україні під спільним головуванням адмірала Джузеппе Каво Драгоне та Головнокомандувача Михайла Драпатого, є потужним символом підтримки та солідарності. Цей візит також є чіткою відповіддю на спроби Росії залякати іноземних дипломатів, щоб ті покинули Київ", – заявив Сибіга.

Незважаючи на російські погрози, атаки та диверсії на території країн-членів Альянсу, підкреслив міністр, відносини між Україною та НАТО лише зміцнюються.

"Наші партнери з перших вуст дізналися про реальну ситуацію на полі бою, військову стратегію України та наші найважливіші потреби. Спеціальні брифінги були присвячені питанням протиповітряної оборони та далекобійних ударів. Союзники також поінформували нас про хід реалізації конкретних пакетів допомоги у сфері протиповітряної оборони, зокрема щодо 20-міліметрових боєприпасів для літаків F-16", – зазначив глава МЗС.

Він додав, що нині існує безпрецедентний попит на врахування бойового досвіду та знань України у доктринах, стандартах та оборонному плануванні НАТО.

"Досвід України робить весь Альянс сильнішим, і наше майбутнє – у НАТО", – констатував Сибіга.

У НАТО раніше повідомили, що 32 військові представники країн-членів Альянсу у вівторок перебували в Києві, де обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.

Як повідомлялося, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич розробляє стратегію досягнення швидкої перемоги у разі російського нападу на східний фланг Альянсу, приділяючи особливу увагу інтеграції нових оборонних технологій, таких як дрони та штучний інтелект.