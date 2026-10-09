НАТО проведе важливі ядерні навчання на тлі загострення риторики з Росією

НАТО прагне запевнити Росію, що майбутніх ядерних навчань в Італії не варто боятися, попри високу напруженість у відносинах між Альянсом і Москвою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У четвер НАТО оголосив, що 17 країн-членів візьмуть участь у щорічних навчаннях Steadfast Noon, які відбудуться з 13 по 23 жовтня. Однак цього року навчання відбуваються на тлі напруженого обміну листами між Москвою та НАТО після того, як у серпні союзники провели навчання поблизу російської Калінінградської області.

"Ми проводимо це щороку, і… це також є чітким сигналом для таких країн, як Росія, що немає причин для занепокоєння. Це передбачувано, і немає підстав для прорахунків", – сказала Насіма Барроуз, директорка з питань ядерної політики НАТО.

"Їхня мета, по суті, полягає в тому, щоб підготувати наші союзні сили, щоб ми були готові та підготовлені, а також щоб забезпечити безпеку та захищеність нашого ядерного потенціалу", – зазначила вона.

Після попередніх навчань НАТО Москва надіслала альянсу лист, у якому погрожувала завдати удару по території союзників і згадувала про застосування свого ядерного арсеналу – крок, який генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно засудив минулого тижня.

Напруженість зростає, оскільки європейські країни звинувачують Росію в диверсіях та посиленні так званих гібридних атак по всьому континенту.

"Наша мета – дійсно зберегти спокій", – сказав високопосадовець НАТО. Російські посадовці "продовжують нагнітати цю атмосферу напруженості, а ми будемо й надалі намагатися її заспокоїти", додав він.

Полковник ЗС США Девід Булл, керівник ядерних операцій НАТО, зазначив, що в навчаннях бере участь "така сама" кількість учасників, як і в попередні роки, і що вони охоплюють усе – від "імітованої бойової готовності до навчань з реальними польотами", – але "без застосування реальної ядерної зброї".

У навчаннях також братимуть участь літаки подвійного призначення та наземні війська для забезпечення навчань і відпрацювання процедур завантаження, заправки та технічного обслуговування літаків, додав високопоставлений військовий представник НАТО.

Нещодавно Росія передала НАТО документ, у якому заявила про можливість застосування всього наявного арсеналу, включно з ядерною зброєю, у разі спроби Альянсу ізолювати Калінінградську область.

У НАТО у відповідь на російські погрози наголосили на оборонному характері Альянсу та закликали Росію припинити безвідповідальну ядерну риторику.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зокрема, наголосив, що Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО.

У Литві нові російські погрози щодо Калінінграда назвали психологічним тиском.