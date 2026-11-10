Глава МЗС Молдови: нейтралітет не має бути перешкодою для зміцнення обороноздатності

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой переконаний, що закріплений у конституції країни нейтралітет не повинен бути перешкодою для зміцнення обороноздатності.

Заяву очільника молдовського зовнішньополітичного відомства наводить Moldpres, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністра, Молдова має використовувати можливості співпраці з Європейським Союзом у сфері безпеки.

За останні роки обсяг підтримки, що надається через Європейський фонд миру (EPF), зріс із 7 млн євро у 2021 році до 120 млн євро у 2026 році.

"Виділені суми є колосальними для оборонного бюджету Республіки Молдова – сфери, якою десятиліттями нехтували. З огляду на жахи, через які Україна проходить майже п’ять років, та їхні наслідки для всього регіону, ми маємо усвідомити, що нейтральна країна повинна інвестувати у власну оборону більше, ніж інші країни, які мають спокій, безпеку та розкіш бути частиною альянсу колективної оборони", – зазначив Попшой.

Він додав, що Молдова хоче стати частиною європейської співпраці у сфері безпеки, зміцнення оборонної промисловості та розвиток логістичних ланцюгів.

"Ми маємо розуміти, що нейтралітет не означає нездатність захистити себе. Крім того, він не є перешкодою для зміцнення обороноздатності та здійснення інвестицій у сферу оборони, які ми робимо і будемо продовжувати робити", – підкреслив міністр.

Міністр підкреслив, що, окрім EPF, Європейський Союз підтримує також програми у цивільній сфері, які відіграють важливу роль у зміцненні безпеки суспільства.

"Таким чином, наявний механізм співпраці, який постійно розвивається, є величезною можливістю для Республіки Молдова зміцнити сектор оборони та безпеки, а також стійкість суспільства в цілому", – додав глава МЗС.

Варто також зазначити, що Молдова та Україна уклали 26 жовтня угоду про військово-технічне співробітництво. Документ допоможе країнам обмінюватися досвідом у цій сфері та використовувати технологічні рішення, розроблені й випробувані Україною для захисту повітряного простору.

Згодом в уряді Молдови відкинули критику опозиції, яка звинуватила владу в порушенні нейтралітету, наголосивши, що документ не передбачає надання прямої військової допомоги, а його головна мета – захист населення та повітряного простору країни.