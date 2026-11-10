ЗМІ: Литва намагається ускладнити транзит зерна з РФ і Білорусі

Литва вимагатиме, щоб російське та білоруське зерно, що постачається через порт Клайпеда, утримувалося до завершення перевірок, які підтверджують його походження, – ця процедура може затримати експорт на кілька місяців.

Про це агентству Reuters заявив представник Міністерства сільського господарства Литви, повідомляє "Європейська правда".

Литва почала перевіряти партії зерна з Росії та Білорусі у вересні, заявивши, що підозрює, ніби частина цього зерна надійшла з окупованих територій України.

З наступного тижня пшениця, ячмінь, насіння соняшнику та кукурудза, що відправляються на експорт через порт Клайпеда на Балтійському морі з Росії або Білорусі, не проходитимуть митне оформлення доти, доки не будуть готові результати перевірок, повідомив представник литовського міністерства.

"Перевірка може тривати два місяці або довше. Якщо буде встановлено, що заявлене походження є неправдивим, партію доведеться повернути або знищити", – сказав посадовець.

Оскільки в Литві немає лабораторії, здатної провести необхідні тести, їх проведення за кордоном займає час.

Експортери нестимуть усі витрати, пов’язані зі зберіганням, тестуванням, поверненням або знищенням зерна, додав посадовець.

Нагадаємо, Литва наполягає на практичному впровадженні механізму перевірки походження зерна, щоб не допустити використання портів Євросоюзу, а також транспортної інфраструктури ЄС для перевезення українського збіжжя, викраденого Росією на окупованих територіях України.

Як повідомляла "Європейська правда", Естонія планує повністю перекрити транзит російського зерна через свої порти.