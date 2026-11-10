Сибіга на зустрічі з главою МЗС Італії: Україна готова допомогти у протидії кібератакам

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні підтвердив готовність допомогти у протидії кібератакам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український міністр написав в Х.

В ході зустрічі Сибіга ще раз підтвердив свою особисту підтримку у зв’язку з кібератаками з боку Росії, а також готовність України розвивати співпрацю у сфері кібербезпеки та інших галузях.

Міністри обговорили спільну роботу з протидії російським загрозам.

"Я поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою та наші дипломатичні зусилля щодо досягнення миру. Ми поділяємо думку, що ця війна має закінчитися якомога швидше. Ми цінуємо послідовну політичну, військову та економічну підтримку України з боку Італії, зокрема рішення продовжити дозвіл на надання допомоги до 2026 року", – поінформував Сибіга.

За його словами, зміцнення протиповітряної оборони України та розширення співпраці в оборонно-промисловій сфері залишаються ключовими пріоритетами.

"Я також подякував Італії за практичну підтримку енергетичної стійкості України напередодні зими. Ми скоординували позиції щодо ширших питань безпеки та знову підтвердили важливість європейської єдності", – резюмував міністр.

Нагадаємо, 7 листопада міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що проросійські хакери опублікували у даркнеті його особисті дані. Тоді Таяні висловлював переконання, що ці дії пов’язані із підтримкою України з боку італійського уряду.

Минулого місця хакери атакували інформаційні системи Палати депутатів Італії, зачепивши поштові скриньки багатьох парламентарів та електронну пошту прем’єрки Джорджі Мелоні.