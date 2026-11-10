Понад 70% американців хочуть, що новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном

Більшість американців хоче, щоб новообраний Конгрес США, у якому більшість мають демократи, вжив заходів для припинення війни з Іраном та скасування мит, введених президентом Дональдом Трампом.

Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чотириденне опитування, завершене в понеділок, 9 листопада, показало, що 71% американців – у тому числі 93% демократів і 51% республіканців – хочуть, щоб Конгрес США ухвалив закон про припинення конфлікту з Іраном.

Демократи прийдуть до влади після приведення до присяги нового Конгресу 3 січня.

Менша, але все ж значна частка респондентів (62%) заявила, що підтримає спроби скасувати мита на імпорт, введені адміністрацією Трампа.

Водночас за даними опитування, багато американців стурбовані тим, що демократи можуть використати свою нову владу для порушення судових проваджень проти Трампа.

Приблизно 42% респондентів зазначили, що спроба нового Конгресу провести імпічмент президента буде "шкідливою для країни", тоді як 33% вважають, що це буде корисно для країни.

Опитування Reuters/Ipsos, яке проводилося онлайн по всій країні, охопило 1705 дорослих американців і мало похибку приблизно 2 процентних пункти.

Зазначимо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що поразка республіканців на проміжних виборах не вплине на підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

Опісля Трамп заявив, що визнає результати виборів та висловив готовність співпрацювати з демократичною більшістю у Конгресі.

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