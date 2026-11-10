Сибіга та Каллас поспілкувалися щодо дипломатії та вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч з главою дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас, під час якої вони узгодили пріоритети щодо миру, безпеки та вступу України до ЄС.

Про це МЗС повідомило у соцмережах, передає "Європейська правда".

Сибіга поінформував Каллас про поточну дипломатичну роботу та ситуацію на полі бою.

Під час розмови вони узгодили позиції щодо мирних зусиль та обмінялися думками стосовно наступних кроків.

"Ми також обговорили посилення нашої протиповітряної оборони, збереження санкційного тиску на Росію та нашу роботу із забезпечення макрофінансової стабільності України. Я також підтвердив очікування України щодо відкриття двох переговорних кластерів ЄС, які залишаються невідкритими, до кінця цього року", – сказав Сибіга.

Український міністр також висловив вдячність Європейському Союзу та особисто Каллас за непохитну підтримку України.

Цього дня Каллас закликала не піддаватися на наративи РФ про те, що вона нібито має занепокоєння з приводу своєї безпеки у контексті врегулювання війни в Україні.

За даними джерела "УП", під час першого раунду переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі 10 листопада сторони обговорили гарантії безпеки, у тому числі для Росії.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перемовники детально обоворили зміст гарантій безпеки Україні.