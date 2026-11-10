Bloomberg: жоден танкер з російським дизелем так і не дістався до США

Танкер із російським дизельним пальним, який ненадовго позначив США як пункт призначення, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка, що посилило невизначеність щодо постачання російського пального на північноамериканський ринок.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Bloomberg.

Танкер Agioi Fanendes, який перевозить близько 40 тисяч метричних тонн дизельного пального, почав віддалятися від східного узбережжя США. З понеділка він рухається зигзагоподібним маршрутом, згідно з портовим звітом і даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Трейдери уважно стежать за переміщеннями російських танкерів із дизельним пальним після того, як минулого місяця правитель РФ Владімір Путін домовився з президентом США Дональдом Трампом про постачання пального на американський і світовий ринки. Ця домовленість викликала критику з боку демократів у США, які заявили, що вона допоможе Кремлю фінансувати війну проти України.

Водночас, за даними ресурсів з відстеження суден, жодна партія російського дизельного пального досі не прибула до США.

Після виходу з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня танкер Agioi Fanendes спочатку вказав Нью-Йорк як пункт призначення, а згодом змінив його на "за розпорядженням" (for orders). Судно досі "прямує за розпорядженням, оскільки порт розвантаження ще не підтверджений", повідомила електронною поштою компанія Eastern Mediterranean Maritime Ltd., яка управляє танкером. Вона повторила свою попередню відповідь на запитання щодо маршруту судна.

Минулого місяця Росія заявила, що завантажила дизельним пальним чотири танкери, призначені для постачання до США відповідно до домовленостей Путіна і Трампа. Але жоден з них не дійшов до США.

Метою угоди було зниження цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу США, хоча демократи стверджували, що її масштабів буде недостатньо для цього.

За даними медіа, представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди". Водночас компанії не хочуть брати на себе ризики, пов’язані з купівлею дизелю у Росії.