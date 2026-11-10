Фіцо розповів про шок від розмови з Корецьким і відмовився від фінансування України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у вівторок заявив, що був шокований нещодавньою розмовою з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким та відкинув вимоги німецького канцлера Фрідріха Мерца долучитись до нової фінансової підтримки Києва.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Фіцо сказав на пресконференції у Братиславі.

У своїй заяві для преси словацький прем’єр згадав про те, що кілька днів тому уряди України та Словаччини провели спільні консультації.

"Я не маю права розголошувати закулісні подробиці і ніколи цього не роблю, але у мене була приватна розмова з прем’єр-міністром України, і я був шокований цією розмовою. Буквально шокований, що стосується війни та подальшого розвитку подій у майбутньому. Більше нічого не скажу і не можу сказати, бо мушу це поважати", – заявив Фіцо.

Потім він перейшов до позиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який хоче залучення всіх країн ЄС до фінансування України у наступному році і надалі.

"Від імені уряду Словацької Республіки я повідомляю пану Мерцу звідси, зі Словаччини: Словаччина не братиме участі в наданні чергової позики в розмірі 70 мільярдів для України, крапка. Ми закінчили. А що буде потім, я не знаю. Це повна нісенітниця, вся ця війна – повна нісенітниця. Це вбивство людей, яке комусь вигідно. Заради грошей, заради впливу. Я це відкидаю", – сказав Фіцо.

За його словами, якщо федеральний канцлер прийде і скаже, що він заблокує бюджет Європейського Союзу, якщо усі країни ЄС не погодять нову позику для України, тоді Словаччина накладе вето на це рішення.

"Тож ще раз публічно заявляю звідси: Словаччина ніколи не підтримуватиме позику для України, тобто надання ще 70 мільярдів. Якщо хтось інший хоче це зробити, будь ласка. Я ж не можу заважати Німеччині, якщо вона має багато грошей, Франції та іншим країнам надавати Україні кошти – нехай надають… Я сподіваюся, що висловився однозначно й чітко", – сказав Фіцо.

Також прем’єр-міністр Словаччини називав "шантажем" поширену в медіа інформацію про погрозу Мерца заблокувати наступний семирічний бюджет ЄС.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що угода щодо майбутнього фінансування України не може стати попередньою умовою для ухвалення наступного семирічного бюджету ЄС.

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр також розкритикував ідею канцлера Мерца пов’язати ухвалення семирічного бюджету Європейського Союзу з підтримкою України, заявивши, що це не є правильним підходом.