Україна і Польща підписали угоду про робочі групи з питань дронових технологій

Україна та Польща підписали угоду про створення спільних робочих груп з питань технологій безпілотників та протидії дронам.

Про це у вівторок повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише "Європейська правда".

За його словами, відповідна угода була підписана із заступником міністра оборони України Сергієм Боєвим. Угода передбачає створення польсько-українських робочих груп з питань технологій безпілотників та протидії безпілотникам.

За словами Томчика, вони із Боєвим також обговорили подальшу військову співпрацю, безпеку обох держав та передачу технологій.

"Ми завершуємо узгодження питань щодо передачі Україні польських літаків МіГ-29 в обмін на доступ до українських технологій безпілотників та засобів протидії безпілотникам", – додав Томчик.

Раніше у вівторок він повідомив, що Україна погодилася надати Польщі технології для боротьби з дронами.

30 жовтня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив інформацію про те, що Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

Наприкінці червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш говорив, що Україна відмовилась від домовленості "МіГи в обмін на дрони". Через кілька днів він сказав, що це відбулось через історичну суперечку між Києвом і Варшавою.

Але вже в липні Косіняк-Камиш говорив, що досягти домовленості у цьому питанні реально.