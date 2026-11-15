Кушнер про мирні переговори: з’явилися нові ідеї, які можуть привести до прориву

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що під час підготовки до нового раунду тристоронніх переговорів з'явилося кілька новин ідей, які можуть або привести до прориву, або перерости в нові пропозиції.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Ввечері 14 листопада Кушнер заявив, що після тристоронніх зустрічей та подальших обговорень із президентом Володимиром Зеленським та очільником Кремля Владіміром Путіним – він та його колега Стів Віткофф "продовжують тісно консультуватися з Росією, Україною та нашими європейськими партнерами щодо подальших кроків".

"Зараз наша увага зосереджена на сприянні прямому діалогу між Москвою та європейськими партнерами, а також на підготовці порядку денного для наступного раунду тристоронніх переговорів", – сказав він.

За словами Кушнера, у ході цих обговорень з’явилося кілька нових ідей, які зараз вивчаються. Він наголосив: "деякі з них можуть безпосередньо привести до прориву, а інші – перерости в нові пропозиції, що допоможуть подолати чинні розбіжності".

Зять Трампа зазначив, що американський президент вважає, що "для досягнення тривалого миру необхідні надійні гарантії безпеки для України та детальні, реалістичні післявоєнні домовленості щодо безпеки, які зменшать ризик нової війни".

Він наголосив: НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки.

"Саме тому ми працюємо над тим, щоб безпосередньо залучити наших європейських партнерів до цих обговорень. Будь-яка остаточна угода має бути узгоджена відповідними сторонами, і президент Трамп підтримуватиме лише ті домовленості, які зміцнюють безпеку України та Європи й зменшують ймовірність майбутніх конфліктів", – додав Кушнер.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України знову висунула вимогу, щоб НАТО відвів свої війська до позицій, які Альянс займав у 1997 році.

Також Зеленський заявив, що на переговорах американська сторона поставила перед Україною питання, чи готова вона вивести війська з підконтрольної частини Донбасу в обмін на членство у НАТО.