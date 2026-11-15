Байден у мемуарах поділився враженнями від розмов із Зеленським та Путіним

Колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" висловився щодо свого спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським, а також з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

У своїх мемуарах, які мають вийти у вівторок, 17 листопада, Байден описує "примхливий тон" Путіна. Зокрема експрезидент США розповів, що той "любив сутулитися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток".

Також він висловлювався щодо свого досвіду спілкування із Зеленським. Зокрема у мемуарах він зазначив, що акторський досвід президента України "виявився дуже хорошим тренуванням" для нього.

Водночас він заявив, що Зеленський "міг бути примхливим і впертим у наших приватних розмовах, і не таким вдячним, як я очікував".

Окрім цього, Байден розповів, що члени команди чинного американського президента Дональда Трампа просили його підписати лист, який дозволив би їм вести переговори безпосередньо з Путіним до того, як Трамп знову вступить на посаду.

Але Байден відмовився, "не бажаючи надавати їм карт-бланш на те, що, як я очікував, стало б своєрідною капітуляцією коштом України".

Нагадаємо, що Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках. У заяві офісу Байдена йшлося, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у Байдена та побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.