Зеленський розповів про доручення МЗС і Міноборони працювати зі США щодо обмежень Starshield

Президент Володимир Зеленський розповів про доручення українським відомствам щодо роботи з американською стороною на тлі обмеження швидкості роботи терміналів Starshield.

Про це він повідомив у неділю, 15 листопада, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів. Він наголосив, що росіяни ціляться "шахедами" по підстанціях.

"Багато із цих ударів проходить саме тому, що зберігаються обмеження в швидкості роботи терміналів Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і не доганяють російські реактивні "шахеди".

У цьому контексті він розповів про доручення українським відомствам щодо роботи з американською стороною на тлі обмеження швидкості роботи терміналів Starshield.

"Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою. Є доручення у команд МЗС, Міноборони, Офісу працювати з американською стороною та SpaceX максимально тісно", – додав Зеленський.

Напередодні український президент заявив, що компанія SpaceX у розмові з Міністерством оборони України заявила, що не запроваджувала обмежень у роботі Starshield і що проблема має технічний характер.

12 листопада Зеленський повідомив, що українські військові вже кілька днів фіксують значні перебої в роботі Starshield.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що стурбована збоями Starshield в Україні та пообіцяла обговорити це зі США.

105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.