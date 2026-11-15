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У Франції затримали понад 200 людей під час масштабних акцій протесту

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Новини — Неділя, 15 листопада 2026, 13:35 — Уляна Кричковська-Богданова

У Франції в суботу, 14 листопада, відбулися масштабні акції протесту, під час яких затримали понад дві сотні людей.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ, 14 листопада у Франції протестували 106 тисяч осіб, у тому числі 24 тисячі у Парижі. 

До 18:00 того дня по всій країні було затримано 219 осіб, а 10 поліцейських зазнали легких травм.

Міністерство внутрішніх справ зазначило, що "у правоохоронців кидали предмети та каміння, пошкоджували вуличне обладнання та комерційну нерухомість, а також підпалювали сміттєві баки".

Як писали, у Франції заборонили продаж піротехніки на тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя. 

Минулої суботи, 7 листопада, у Франції відбулися масштабні протести проти зростання вартості життя; хоч акції здебільшого минули мирно, поліція повідомила про 360 арештів.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями у Франції минулого місяця, використовуючи соціальні мережі для того, щоб, зокрема, представити уряд країни як такий, що втратив контроль.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.

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Франція Протести
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