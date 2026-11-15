У Франції затримали понад 200 людей під час масштабних акцій протесту

У Франції в суботу, 14 листопада, відбулися масштабні акції протесту, під час яких затримали понад дві сотні людей.

Про це повідомляє BFMTV, передає "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ, 14 листопада у Франції протестували 106 тисяч осіб, у тому числі 24 тисячі у Парижі.

До 18:00 того дня по всій країні було затримано 219 осіб, а 10 поліцейських зазнали легких травм.

Міністерство внутрішніх справ зазначило, що "у правоохоронців кидали предмети та каміння, пошкоджували вуличне обладнання та комерційну нерухомість, а також підпалювали сміттєві баки".

🚨🇫🇷 LA FRANCE ENTRE-T-ELLE DANS UNE NOUVELLE ÈRE DE RÉVOLTE SOCIALE ? Hier, samedi 14 novembre, la France a connu une nouvelle journée de mobilisation majeure : 106 000 manifestants à travers le pays, selon le ministère de l’Intérieur. Pour le cinquième samedi consécutif, la colère sociale s’exprime dans les rues. Entre contestation, tensions et multiplication des revendications, un mouvement de fond semble se dessiner. 🎥 Bordeaux, place de la Victoire, le 14 novembre 2026. – Pulse Monde (@PulseMonde) November 15, 2026

Як писали, у Франції заборонили продаж піротехніки на тлі протестів школярів та акцій проти зростання вартості життя.

Минулої суботи, 7 листопада, у Франції відбулися масштабні протести проти зростання вартості життя; хоч акції здебільшого минули мирно, поліція повідомила про 360 арештів.

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями у Франції минулого місяця, використовуючи соціальні мережі для того, щоб, зокрема, представити уряд країни як такий, що втратив контроль.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.