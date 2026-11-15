На виборах у Гагаузії спостерігачі уже зафіксували майже три десятки порушень

Станом на 10:30 15 листопада незалежні спостерігачі зафіксували 27 інцидентів під час виборів башкана (голови) та депутатів Народних зборів Гагаузії.

Про це повідомляє незалежне гагаузьке видання Nokta, пише "Європейська правда".

За оцінкою місії Promo-LEX, у перші години голосування загалом проходило спокійно, втім були і порушення. Promo-LEX направила по одному спостерігачеві на кожну з 67 дільниць. Ще десять осіб працювали у п’яти мобільних групах. Вони стежили за тим, що відбувається біля дільниць, на дорогах та в установах, де могло відбуватися голосування з виїзною урною.

На двох дільницях представники кандидатів записували, хто прийшов голосувати. Ще на одній дільниці кабінки були розташовані так, що крізь вікно можна було побачити, за кого голосує людина. У магазині поруч з іншою дільницею знайшли агітаційні газети.

На дільниці у Верхньому Конгазчику представники кандидатів записували імена та прізвища людей, які прийшли голосувати, і передавали відомості про них по телефону. Разом з ними записи вела жінка, яка представилася представницею іншого кандидата, але у неї не було документа, що підтверджував би її повноваження.

Схожий випадок спостерігач помітив на дільниці у Руській Киселії. Там представник одного з кандидатів у башкани записував прізвища виборців, які прийшли на дільницю.

Як повідомили незалежні спостерігачі, через такі ситуації можна припустити, що здійснюється контроль над голосуванням. Але у багатьох випадках на дільницях реагували на зауваження спостерігачів.

Нагадаємо, 15 листопада в автономному молдовському регіоні Гагаузія розпочалося голосування на виборах голови (башкана) та депутатів Народних зборів.

На посаду башкана Гагаузії претендують вісім кандидатів. Троє з них висунуті політичними партіями: Федір Гагауз (Партія соціалістів Республіки Молдова), Іван Кильчик (Гагаузька народна партія) та Петро Влах (партія "Новий історичний вибір" – NOI). Ще п’ятеро беруть участь у виборах як незалежні кандидати.

Детально на цю тему читайте у статті Що таке Гагаузія у Молдові, як Росія змогла її "окупувати" та що варто робити Україні