В Естонії на замовлення РФ здійснили спробу підпалу на оборонному підприємстві

В Естонії на оборонному підприємстві Threod Systems здійснили невдалу спробу влаштувати диверсію – в МЗС країни звинуватили в цьому Росію.

Про це йдеться на акаунті Х Служби внутрішніх справ Естонії та в заяві глави естонського МЗС Маргуса Тсахкни, повідомляє "Європейська правда".

Як повідомили у службі, підозрювані намагалися здійснити підпал на замовлення з Росії.

"У суботу, 14 листопада, о 3:06 ранку було здійснено спробу нападу на приміщення оборонного підприємства Threod Systems, яке виробляє дрони, щоб спричинити вибух і підпалити будівлю. Ми швидко затримали підозрюваних. Ми застерігаємо навіть не розглядати такі пропозиції роботи з Росії", – йдеться у заяві.

Як заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, невдала диверсія проти естонської компанії оборонної промисловості Threod Systems був замовлений російським військовим розвідувальним агентством ГРУ.

"Це ще один приклад того, як Росія використовує диверсії і примус для дестабілізації суспільства, сіяння страху та відволікання уваги від підтримки України. Стикаючись із новими невдачами та відсутністю успіхів на полі бою, Кремль дедалі частіше вдається до диверсій. Стійкість України та її стратегічний імпульс явно роздратували Путіна", – написав Тсахкна.

Як заявив глава естонського МЗС, країна продовжуватиме посилювати тиск на Росію через санкції, ізоляцію та обмеження на подорожі, доки вона не припинить агресію проти України та не візьме на себе повну відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та проведенні диверсійних дій на замовлення російських спецслужб.

Також стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.