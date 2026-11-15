У Чехії десятки тисяч протестувальників мітингують проти плану уряду скоротити фінансування ЗМІ

У неділю в столиці Чехії Празі десятки тисяч чехів вийшли на протест проти плану уряду скоротити плату за користування суспільними ЗМІ та перенаправити фінансування до державного бюджету.

Про це пише Reuters, інформує "Європейська правда".

Раніше місцева влада оцінювала, що на мітинг, який відбувається за кілька днів до свята 17 листопада, присвяченого вшануванню Оксамитової революції 1989 року, що повалила комуністичний режим і привела до влади дисидента-драматурга Вацлава Гавела, прийдуть сотні тисяч людей.

Як повідомляє видання, у неділю передня частина біля сцени в парку Летна швидко заповнилася, оскільки протестувальники заблокували сусідні станції метро. Багато хто носив гострі капелюхи, згорнуті з газет, на честь мультиплікаційного персонажа, який протягом десятиліть представляв вечірні дитячі казки Чеського телебачення перед сном.

Нагадаємо, уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша, підтриманий ультраправою партією SPD та євроскептичною партією "Автомобілістів", звинувачує приватні та державні ЗМІ в упередженості.

Коаліція підтримує законопроєкт, який скасує щомісячний абонентський збір за телерадіомовлення у розмірі 205 крон (9,26 доларів), що наразі використовується для фінансування. Законопроєкт пройшов попереднє голосування і чекає на подальше обговорення.

Працівники чеського державного телебачення та радіо у відповідь влаштувавши одноденний страйк на початку листопада, що призвело до обмеження ефірного часу та протестів, підтриманих митцями та студентами.

Раніше у Празі 25 жовтня сотні людей вийшли на демонстрацію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо.

Більше про це читайте у статті: Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити.