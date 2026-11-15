У Туреччині суд знову відмовився звільнити дисидента Османа Кавалу попри вимогу ЄСПЛ

Турецький суд відхилив апеляцію з вимогою звільнення та перегляду справи дисидента Османа Кавали, попри обов’язкове до виконання рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Turkish minute.

У п’ятницю, 14 листопада, 14-й Вищий кримінальний суд Стамбула залишив у силі рішення 13-го Вищого кримінального суду Стамбула від 13 жовтня, яким було відмовлено у призупиненні виконання вироку Кавали, а також у його звільненні та перегляді справи.

Суд погодився з аргументом нижчої інстанції про те, що Кавала не вичерпав внутрішніх засобів правового захисту, оскільки розгляд його заяви до Конституційного суду Туреччини ще триває.

Велика палата ЄСПЛ уже відхилила цей аргумент у своєму рішенні від 25 серпня. ЄСПЛ зобов’язав Туреччину забезпечити його звільнення якомога швидше та усунути наслідки його засудження, яке він визнав недійсним відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Кавала перебуває у в’язниці з 2017 року та відбуває довічне ув’язнення без права дострокового звільнення після засудження у 2022 році за звинуваченням у спробі повалення уряду шляхом фінансування та організації протестів у парку Гезі у 2013 році. Він заперечує звинувачення та стверджує, що його переслідування було політично вмотивованим.

Протести розпочалися через плани реконструкції парку в центрі Стамбула, а потім поширилися по всій Туреччині, перетворившись на демонстрації проти уряду тодішнього прем’єр-міністра та нинішнього президента Реджепа Таїпа Ердогана.

ЄСПЛ дійшов висновку, що кримінальне переслідування та ув’язнення Кавали мали на меті покарати його за його роль у протестах та за діяльність як правозахисника.

ЄСПЛ вперше постановив звільнити Кавалу в грудні 2019 року. Через відмову Анкари виконати рішення ЄСПЛ Рада Європи ініціювала рідкісну процедуру притягнення до відповідальності проти Туреччини.

Нагадаємо, ПАРЄ присудила ув'язненому турецькому правозахиснику, філантропу й активісту Осману Кавалі 11-ту премію імені Вацлава Гавела з прав людини.